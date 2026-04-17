Tragedia sulla 161 | muore il ventitreenne dopo lo scontro con un’auto

Nelle prime ore della notte, un giovane di 23 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale sulla Provinciale 161. La vittima, residente a Bibiana, è rimasta coinvolta in uno scontro con un’auto, che ha causato il decesso sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il tragico destino di Alex Santangelo, ventitreenne residente a Bibiana, si è compiuto nelle ore notturne dopo il violento impatto avvenuto sulla Provinciale 161. Il giovane motociclista, soccorso con estrema difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del Centro Calor Olicarb di Bricherasio, ha perso la battaglia contro le ferite riportate durante lo scontro con un’auto, morendo dopo il trasferimento presso il CTO di Torino. La dinamica dell’incidente sulla Provinciale 161. Il sinistro si è verificato in un tratto della strada provinciale caratterizzato dal passaggio costante verso le zone industriali e commerciali della zona, proprio in corrispondenza della struttura Calor Olicarb.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla 161: muore il ventitreenne dopo lo scontro con un’auto Notizie correlate Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Tragedia a Solopaca: motociclista 33enne muore dopo lo scontro con autoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un trentatreenne durante le ore notturne nel comune di Solopaca. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Morto a 48 anni Alex Manninger: l'ex portiere di Juventus e Torino vittima di incidente stradale; Tragedia nel Pinerolese: Alex Santangelo muore dopo un grave incidente a Bricherasio, scontro tra auto e moto. Aveva 23 anni.