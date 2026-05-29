Un uomo di 59 anni è stato ucciso vicino a Pordenone, in Friuli, durante una lite avvenuta in un’abitazione. La vittima è stata colpita dal compagno di 51 anni della figlia, con cui si sono scontrati verbalmente e poi fisicamente. L’episodio si è concluso con l’uccisione della vittima. La polizia ha arrestato il sospettato e sta conducendo le indagini sulla vicenda.

AGI - Un uomo di 59 anni è stato ucciso vicino Pordenone, in Friuli, dal compagno di 51 anni della figlia al culmine di una violenta lite scoppiata in un'abitazione. È accaduto a Porcia e a lanciare l'allarme sono stati i familiari attorno alle 16. Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l'elicottero. L'arma del delitto forse una bottiglia. "Legittima difesa". La vittima è un cittadino romeno mentre il compagno della figlia è un cittadino italiano. Quest'ultimo, prima di essere trasferito d'urgenza in ospedale, avrebbe riferito agli investigatori di aver agito per legittima difesa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tragedia familiare a Pordenone, uomo ucciso dal compagno della figlia

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