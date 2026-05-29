Tragedia a Marotta | uomo investito dal treno bloccata la linea Adriatica

Notizia in breve

Un uomo è stato investito da un treno sulla linea Adriatica a Marotta, causando la sospensione del traffico ferroviario sulla tratta. La linea è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e le verifiche. Non sono state fornite informazioni sulle cause che hanno portato l’uomo sui binari. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni di alcuni treni. La linea è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di emergenza.