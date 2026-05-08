Incidente ferroviario a Bosconero | ragazzo investito da un treno morta Bloccata la linea Chieri-Rivarolo Canavese
Nella giornata di oggi, un incidente ferroviario ha coinvolto un giovane di 29 anni lungo la linea Sfm1 tra San Benigno Canavese e Bosconero. L’uomo è stato investito da un treno e ha perso la vita. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero, causando disagi tra i passeggeri. La linea rimane sospesa da questa mattina, in attesa di ulteriori verifiche.
La circolazione sulla linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo Canavese-Chieri è stata sospesa tra San Benigno Canavese e Bosconero dal pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio 2026, a seguito dell'investimento di un ragazzo italiano di 29 anni, residente poco distante, da parte di uno dei convogli. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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