Incidente ferroviario a Bosconero | ragazzo investito da un treno morta Bloccata la linea Chieri-Rivarolo Canavese

Nella giornata di oggi, un incidente ferroviario ha coinvolto un giovane di 29 anni lungo la linea Sfm1 tra San Benigno Canavese e Bosconero. L’uomo è stato investito da un treno e ha perso la vita. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero, causando disagi tra i passeggeri. La linea rimane sospesa da questa mattina, in attesa di ulteriori verifiche.

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