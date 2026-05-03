Un uomo è stato investito da un treno lungo la linea che collega Caserta a Foggia, provocando la sospensione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, concentrandosi anche sulla possibilità che si tratti di un gesto volontario. La linea ferroviaria è stata bloccata, causando disagi ai viaggiatori che devono cercare alternative per spostarsi tra le due città.

? Cosa scoprirai Quali sono i dettagli sulla pista del gesto volontario?. Come influirà il blocco della linea sugli spostamenti regionali?. Chi sono i responsabili della gestione dei passeggeri bloccati?. Cosa hanno rilevato i tecnici sul luogo dell'impatto?.? In Breve Blocco della circolazione tra Montecalvario e Ariano dalle ore 15:40 di domenica 3 maggio.. Rete Ferrovia Italia attiva protocolli di assistenza per passeggeri bloccati sulla tratta Campania-Puglia.. Indagini in corso per verificare l'ipotesi di gesto volontario della vittima.. Intervento sul posto di 118, Vigili del Fuoco e Autorità Giudiziaria.. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 3 maggio dopo essere stato investito da un treno sulla linea ferroviaria che collega Caserta e Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla linea Caserta-Foggia: uomo investito da un treno

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