Nella notte a Catanzaro si è verificato un episodio grave in un'abitazione, quando una donna si è lanciata dal terzo piano insieme ai figli. La donna e due dei bambini sono deceduti sul colpo, mentre il terzo è rimasto ferito in modo grave. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Tragedia nella notte a Catanzaro, una madre si è gettata dal balcone con i tre figli. La donna e due bambini sono morti, mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo calabrese. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e le cause. Donna si getta dal balcone con i figli La donna si è lanciata dal balcone di casa con in braccio i suoi figli. La tragedia è avvenuta nella notte in via Zanotti Bianco a Catanzaro. Il luogo in cui si trova la casa della donna che si è gettata dal balcone con i figli Sul posto sono arrivati gli equipaggi della squadra volante della Questura e il magistrato di turno e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande

Notizie correlate

Leggi anche: Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

Catanzaro, madre si lancia dal balcone con tre figli: morta con due bambini, grave una bimbaIl dramma nella notte: cosa è accaduto Tragedia nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figlia; Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia donna dal balcone e poi si butta anche lui; Omicidio-suicidio a Bisceglie: figlio della coppia vive a Trani; Tragedia nel carcere di Siano: trentenne trovato morto in cella, famiglia chiede chiarezza.

Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaRicoverata in gravi condizioni all'ospedale L'articolo Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figlia proviene da Open. msn.com

A una settimana dall'omicidio di Giacomo Bongiorni e dall’istituzione della vigilanza rafforzata c'è già stato un arresto - facebook.com facebook

Omicidio a Pavia, 25enne ucciso per una lite legata a una pizza: la ricostruzione a #ignotox. x.com