Spara in casa uccide compagno e figlioletti 6 giorni dopo il parto e si toglie la vita | tragedia a Los Angeles

Una donna ha aperto il fuoco in casa, uccidendo il compagno e i due figli di 2 anni e 6 giorni, prima di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto sei giorni dopo il parto. La polizia ha trovato i corpi con ferite da arma da fuoco. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali precedenti o motivazioni.

Madre, padre e i due bimbi di 2 anni e 6 giorni trovati senza vita in casa con ferite da arma da fuoco. La polizia ritiene che la trentenne abbia sparato e ucciso i suoi due figli e il marito prima di rivolgere l'arma contro sé stessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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