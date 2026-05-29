Alle 19:30 del 29 maggio 2026, il traffico sul Raccordo Anulare di Roma presenta incolonnamenti in alcuni tratti. La viabilità risulta rallentata e si registrano code lungo diverse carreggiate, con alcune aree in cui il flusso si riduce notevolmente. Le auto si muovono a passo d’uomo in varie sezioni dell’autostrada, creando congestioni visibili e prolungate. La situazione si mantiene stabile da circa un’ora.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'uscita Prenestina decisamente traffico la carreggiata esterna interessata dare lentamente con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la via Tuscolana traffico congestionato sulla tangenziale con le code registrato Bra viale Castrense il bivio per la Roma L'Aquila in direzione quindi dello Stadio Olimpico ma abbiamo cos'è che verso San Giovanni dalla Farnesina la Salaria la polizia locale Ci sentiamo un incidente Concorde la stessa Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-05-2026 ore 19:30

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