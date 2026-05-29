Traffico Roma del 29-05-2026 ore 18 | 30

Notizia in breve

Alle 18:30 del 29 maggio 2026, il traffico sulla rete viaria di Roma e del Lazio risultava intenso. La redazione di Luceverde Lazio ha segnalato numerosi rallentamenti e code lungo le principali arterie della regione. Non sono state riportate chiusure o incidenti, ma la circolazione si presenta congestionata in diversi punti. La situazione resta monitorata e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sul posto.