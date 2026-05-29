Traffico Roma del 29-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:30 del 29 maggio 2026, il traffico sulla rete viaria di Roma e del Lazio risultava intenso. La redazione di Luceverde Lazio ha segnalato numerosi rallentamenti e code lungo le principali arterie della regione. Non sono state riportate chiusure o incidenti, ma la circolazione si presenta congestionata in diversi punti. La situazione resta monitorata e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sul posto.

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Luceverde Lazio Buonasera dalla redazione Bentrovati intenso il traffico sulla rete via laziale soprattutto intorno a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'uscita Prenestina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana traffico congestionato sulla tangenziale con le code registrate da viale Castrense al bivio per la Roma L'Aquila in direzione quindi Stadio Olimpico come anche verso San Giovanni dalla Farnesina la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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