Il 29 maggio 2026 alle 16:30, si registra traffico a Roma. La situazione è aggiornata dal servizio di infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti, ma si consiglia di monitorare gli eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore che sta interessando anche il settore del trasporto pubblico viaggiano regolarmente le linee A B e C della metropolitana fino alle 17 saranno possibili cancellazioni di corse sulla rete di superficie bus e tram possibili disagi anche sui bus extraurbani gestiti dalla Cotral e su quelli periferici gestiti dagli operatori privati domenica Roma la tappa finale della Giro d'Italia la corsa rosa si snoderà tra l'euro e litorale è il centro storico dalle 13 di domani le chiusure nell'area della Circo Massimo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-05-2026 ore 16:30

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Tg Mobilità ore 6,30

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