Alle 17:30 del 29 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio viene segnalato come critico, con congestione su diverse strade principali. La rete di infomobilità di Roma, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala intensi rallentamenti e code in varie zone della città. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare gli itinerari più trafficati e a usare percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità critica la situazione sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti per diversi chilometri in carreggiata interna a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo La Rustica a complicare la situazione un incidente avvenuto tra il bivio con la Roma Firenze e l'uscita Nomentana in carreggiata esterna rallentamenti con code a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Roma Napoli in tangenziale incolonnamenti a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino alla spalla e poi dalla stazione Tiburtina fino al Verano il tutto quindi in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-05-2026 ore 17:30

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