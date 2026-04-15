Roma blitz contro droga e armi | 13 arresti dei carabinieri c’è anche un ex Banda della Magliana

Nella capitale, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di tredici persone. L’indagine si concentra su accuse di traffico di droga, possesso illegale di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra i soggetti coinvolti ci sarebbe anche un ex membro di un gruppo criminale noto per attività illecite nella zona. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti.

Roma, 15 aprile 2026 – Blitz antidroga a Roma, dove i carabinieri hanno eseguito 13 arresti nell’ambito di un’indagine che coinvolge, a vario titolo, accuse di traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra le persone finite in manette c’è anche un uomo che gli investigatori reputano uno storico esponente della Banda della Magliana, che torna così in carcere. Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, grazie, alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di ’ndrangheta, avrebbe favorito l’attività di approvvigionamento della droga. Lo stupefacente sarebbe stato poi smerciato in diverse piazze di spaccio della Capitale, in particolare nelle zone del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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C'è anche uno storico esponente della Banda della Magliana, Er Palletta, tra i 13 arrestati dai carabinieri di Roma, tutti membri di un clan di narcotrafficanti in affari con la 'ndrangheta. - facebook.com facebook

Droga e armi a #Roma, 13 arresti: anche un ex Banda della #Magliana Blitz dei #Carabinieri, tra le accuse anche mafia e tentato omicidio x.com