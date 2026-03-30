La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato venti persone tra Italia e Spagna nell'ambito di un'operazione contro il traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti per un valore di diversi milioni di euro. Le indagini sono state condotte in collaborazione con le autorità spagnole e hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga e a numerosi perquisizioni.

La Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica e con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, ha concluso un’importante operazione contro un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’indagine, condotta in sinergia con i Mossos d’Esquadra e avviata nel 2024 dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano, ha permesso di ricostruire l’organigramma di due consorterie criminali, composte da soggetti di origine Rom e magrebina, che importavano hashish dal Marocco per rifornire le piazze di spaccio di Milano, Sud Italia e Barcellona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Traffico internazionale di droga, 20 arresti tra Italia e Spagna e sequestri milionari

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