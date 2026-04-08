Sara, 38 anni, ha un compagno da dieci anni e un bambino di sette. In una lettera indirizzata a una certa Ester, esprime il suo apprezzamento per le sue risposte e chiede un parere anche su una situazione personale. La donna racconta di vivere un rapporto caratterizzato da un amore a metà, che percepisce come insufficiente e difficile da lasciare. La comunicazione rivela una condizione di insoddisfazione e di attese non soddisfatte.

C ara Ester, quanto mi piacciono le tue risposte. Spero che tu possa averne una anche per me. Mi chiamo Sara, ho 38 anni, un compagno da dieci e un bambino di sette. Il mio compagno non è mai stato il tipo da complimenti o da grandi slanci d’affetto; anzi, diciamo che mi ha fatta soffrire abbastanza. Però, col tempo, abbiamo trovato un nostro equilibrio e so che, a modo suo, mi ama. Ti scrivo perché ho bisogno di un consiglio. O forse di una svegliata. Vedi tu. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Il lavoro, la stanchezza, l’equilibrio fragile. Lavoro molto, faccio un lavoro di turni, di notti, di stanchezza e adrenalina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose. L’amore a metà che non basta mai (e che non si riesce a lasciare)

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