il sogno eterno del parco urbano tra grandi progetti e piccoli passi

Il bastione San Filippo della Fortezza è stato riaperto, collegando direttamente l’ex campino al parco urbano. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione della zona, che coinvolge altri spazi pubblici e strutture. La riapertura segna un passo importante per l’amministrazione comunale, che ha annunciato ulteriori lavori nei prossimi mesi. La messa in funzione del bastione si inserisce in un piano di interventi complessivi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi verdi cittadini.

La riapertura del bastione San Filippo della Fortezza, con il collegamento diretto tra ex campino di San Prospero e sale superiori, non rappresenta solo una giornata di legittima soddisfazione per Enoteca italiana, marchio ritrovato e rilanciato da Elena D’Aquanno che testimonia la storia della cultura enologica di questo territorio. È anche il pezzetto di una ricucitura urbanistica ancora di là da venire, immaginata da decenni ma mai realizzata, tra parchi urbani, stadi futuribili, concorsi internazionali caduti nel dimenticatoio, progetti appena accennati e subito abbandonati. L’area piazza Matteotti-stadio-Lizza con il corpaccione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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