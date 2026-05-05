Anagni Dal 7 al 10 Maggio si celebra la Madonna del Buon Consiglio Quattro giorni di fede cultura e comunità

Anagni si appresta a vivere un evento religioso e culturale dal 7 al 10 maggio, dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. Durante questi quattro giorni si svolgeranno diverse iniziative, tra processioni, messe e incontri comunitari. La manifestazione coinvolge cittadini e devoti che si riuniscono per celebrare la tradizione e rafforzare il senso di appartenenza. Le celebrazioni rappresentano un appuntamento annuale molto atteso nel calendario locale.

Cronache Cittadine ANAGNI si prepara a celebrare quattro giorni di fede, tradizione e comunità in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Dal 7 al 10 Maggio si celebra la Madonna del Buon Consiglio. Quattro giorni di fede, cultura e comunità Notizie correlate Naro accoglie la Madonna della Medaglia Miracolosa: quattro giorni tra fede e comunitàArriva anche a Naro il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che farà tappa in città dal 16 al 19 aprile... Fede e tradizione popolare. A Colle di Compito risplende la Madonna del Buon ConsiglioUn piccolo gioiello del territorio torna a splendere e a raccontare la sua storia.