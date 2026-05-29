Totti e Noemi sono pronti a sposarsi, secondo quanto riferito. La notizia si aggiunge alle discussioni sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi, che ancora coinvolge questioni legali. Mentre le vicende giudiziarie sembrano avvicinarsi a una conclusione, l'attenzione si sposta anche sulla vita privata dell'ex calciatore. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui preparativi del matrimonio.

La lunga e complessa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere, ma mentre le vicende giudiziarie sembrano avvicinarsi a una svolta definitiva, il gossip si concentra sempre di più sul futuro sentimentale dell’ex coppia. Da mesi si parla infatti delle imminenti nozze della conduttrice con Bastian Muller, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata anche su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Anche per loro, infatti, il matrimonio potrebbe non essere più soltanto un’ipotesi lontana, anche se la situazione appare ancora piuttosto delicata. Totti e Noemi Bocchi pronti a convolare a nozze? Il gossip si infiamma!. Con... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Totti e Noemi come Ilary e Bastian: anche loro sono pronti a sposarsi! Ecco cosa sappiamo sul matrimonio

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Totti e Ilary hanno firmato il divorzio Sguardi di Ghiaccio e GUERRA DEI SOLDI

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