Durante un'intervista a Verissimo, il 15 marzo, la conduttrice televisiva ha annunciato il suo imminente matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, pochi mesi dopo aver divorziato dall’ex calciatore. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che seguono con interesse i dettagli della relazione tra i due. La data delle nozze non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Ilary Blasi, la celebre conduttrice televisiva, ha annunciato oggi, domenica 15 marzo, durante la sua ospitata a Verissimo, il suo prossimo matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. La cerimonia, tuttavia, avverrà solo dopo la conclusione del divorzio con Francesco Totti, ex capitano della Roma. «Ci siamo, siamo ai titoli di coda», ha dichiarato Blasi con ironia parlando della separazione dall’ex calciatore. «Se tutto va come deve andare, si spera tra poco», ha aggiunto, lasciando intendere che la fine delle pratiche legali è ormai imminente. La conduttrice non ha voluto svelare ulteriori dettagli sul matrimonio, definendo l’evento al momento «top secret». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller: matrimonio in arrivo dopo il divorzio da Totti

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