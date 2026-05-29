Toscana vieta lavoro all' aperto nei giorni di allerta caldo stop dalle ore 12 | 30 alle 16 fino al 31 agosto

Notizia in breve

In Toscana, il divieto di lavoro all'aperto durante le allerte di caldo scatta dalle 12:30 alle 16 e sarà in vigore fino al 31 agosto. La misura interessa le attività svolte all'aperto in presenza di temperature elevate. La normativa è stata anticipata rispetto alle consuete date di applicazione. Il provvedimento riguarda tutte le attività che si svolgono in spazi aperti e si applica solo nei giorni di allerta caldo.