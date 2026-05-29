Toscana vieta lavoro all' aperto nei giorni di allerta caldo stop dalle ore 12 | 30 alle 16 fino al 31 agosto
In Toscana, il divieto di lavoro all'aperto durante le allerte di caldo scatta dalle 12:30 alle 16 e sarà in vigore fino al 31 agosto. La misura interessa le attività svolte all'aperto in presenza di temperature elevate. La normativa è stata anticipata rispetto alle consuete date di applicazione. Il provvedimento riguarda tutte le attività che si svolgono in spazi aperti e si applica solo nei giorni di allerta caldo.
Stop al lavoro nelle ore più calde nei campi e nei cantieri. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro dalle 12:30 alle 16 nei luoghi all’aperto o esposti ad alte temperature, nei giorni a rischio di caldo eccessivo. Il provvedimento durerà fino al 31 agosto ed è simile a quello adottato negli ultimi anni da molte regioni per ridurre i rischi per i lavoratori. La misura è arrivata in anticipo rispetto al solito, a causa delle elevate temperature di questi giorni. Toscana vieta lavoro all'aperto nei giorni di allerta caldo Quando si applica il divieto Troppo caldo per lavorare, le misure nel... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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