Nella giornata di oggi, la Toscana ha registrato temporali con picchi di oltre 50 millimetri di pioggia, in particolare a Serra Pistoiese, dove sono caduti circa 60 mm. La cella temporalesca si è spostata nel pomeriggio sopra l’area di Lucca, provocando intensi rovesci e raffiche di vento. La pioggia ha interessato anche altre zone, con accumuli significativi in alcune località. Nessun danno rilevato finora.

? Punti chiave Dove si sono concentrati i picchi di pioggia oltre i 50mm?. Come si è mossa la cella temporalesca sopra Lucca nel pomeriggio?. Quali zone rischiano nuovi smottamenti per il terreno troppo saturo?. Quando è previsto l'arrivo delle nuove perturbazioni sui radar?.? In Breve Picchi pluviometrici a Prunetta con 54mm e Scorgiano con 50mm.. Violento temporale documentato da Andrea Biagiotti a Fornaci di Barga dalle 18:30.. Rischio smottamenti e saturazione su versanti appenninici con accumuli oltre 40mm.. Monitoraggio radar attivo su province di Lucca, Pistoia, Siena e Arezzo.. Sessanta millimetri di pioggia a Serra Pistoiese e forti temporali nelle province di Pistoia, Lucca e Siena hanno colpito la Toscana questo venerdì 29 maggio, dopo l’ondata di maltempo che ha interessato il Centro Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana sotto i temporali: 60 mm di pioggia a Serra Pistoiese

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