Nel Piemonte sono stati registrati 33 millimetri di pioggia e numerosi fulmini nelle valli a causa di temporali improvvisi. Le precipitazioni intense si sono formate per l'instabilità atmosferica, con nubi cumuliformi che hanno generato acquazzoni violenti. Le zone più a rischio per accumuli d'acqua improvvisi sono le aree collinari e le zone a bassa quota, dove si sono verificati allagamenti e allerta temporali. Nessun dato su danni o interventi specifici.

? Domande chiave Come si sono formati questi temporali così violenti nelle valli?. Quali zone sono a rischio per gli accumuli d'acqua improvvisi?. Perché il meteo cambierà drasticamente durante il prossimo fine settimana?. Dove colpiranno i nuovi fronti instabili nelle prossime ore?.? In Breve Picchi di pioggia a Ormea con 30 mm e Montaldo di Mondovì con 26 mm.. Contrasto termico tra aria fresca e calore accumulato causa instabilità in Pianura Padana.. Pericolo per pendolari verso Pinerolo per possibili accumuli d'acqua e detriti stradali.. Previsioni Arpa indicano rialzo termico su tutto il Piemonte nel prossimo fine settimana.. Trentatré millimetri di pioggia accumulati a San Giovanni a Limone Piemonte tra la serata di ieri e la notte indicano la violenza dei fenomeni meteo che hanno investito il territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte sotto i temporali: 33 mm di pioggia e fulmini nelle valli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piemonte sotto la pioggia: neve sotto i 2.000 metri nelle valli alpineNelle valli alpine del Piemonte sono caduti i primi fiocchi di neve in fondovalle, con temperature che si mantengono basse e condizioni di pioggia...

Temporali in arrivo e temperature in calo, a Como cambia tutto: quando sarà il picco con 47 mm di pioggiaUn fronte di temporali si avvicina sulla zona e le temperature stanno iniziando a scendere, segnando la fine di un periodo di tempo stabile e caldo.

Temi più discussi: La grandine dopo il caldo record. Forti temporali flagellano il Canavese; Dal caldo record alla grandine: violento temporale sul Canavese, strade bianche in Valle Orco; Meteo a Torino: per il weekend e il ponte del 2 giugno possibili temporali; La prima ondata di calore del 2026 investe il Piemonte e Torino: scatta il bollino rosso da Arpa, attesi picchi massimi fino a 36°C.

In Piemonte caldo intenso ma anche forti temporali con grandine e nubifragi: i dettagliCome riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, nonostante l’anticiclone ancora protagonista con caldo intenso su tutto il Piemonte, una blanda diminuzione della pressione atmosferica e della temperatura ... quotidianopiemontese.it

Instabilità e aria fredda in quota in Piemonte: temporali e grandine nel pomeriggio e miglioramento nel weekendPiemonte tra temporali, grandine e calo termico oggi 15 maggio. Weekend in miglioramento con schiarite e temperature in rialzo. quotidianopiemontese.it