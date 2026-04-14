Puglia maltempo | allerta temporali nel pomeriggio codice giallo per zone interne Protezione civile previsioni meteo

Nel pomeriggio, sulla regione Puglia, sono previste celle temporalesche che interesseranno le zone interne. La protezione civile ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalle 12 alle 20, a causa di potenziali precipitazioni intense e temporali. La regione è monitorata costantemente dalle autorità, che invitano a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche. Nessuna informazione riguardo a danni o evacuazioni è stata comunicata finora.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne centro-settentrionali della Puglia.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo per zone interne Protezione civile, previsioni meteo Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo esclusi Salento e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per cinque ore. Maltempo: zone della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è... Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Argomenti più discussi: Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 5 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla: venti di burrasca e mareggiate in tutta la Puglia; Inizio della settimana con il maltempo: allerta meteo su Bari e provincia per il forte vento. Si terrà il 16 aprile a Bari l’assemblea regionale dell’AIOP Puglia, chiamata a discutere temi cruciali per la sanità regionale. Sul tavolo bilanci, programmazione e soprattutto il Piano per ridurre la mobilità passiva, con l’obiettivo di garantire ai cittadini cure sem facebook In Puglia due persone sono morte in incidenti causati dal vento forte x.com