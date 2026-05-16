Verona domenica tra sole e temporali | occhio ai rovesci pomeridiani

Domenica a Verona si preannuncia una giornata caratterizzata da alternanza tra sole e temporali, con rovesci pomeridiani che potrebbero interessare alcune aree della provincia. La mattina si prevede un cielo sereno, mentre nel pomeriggio si intensificheranno le precipitazioni temporanee. Le zone più soggette ai rovesci saranno quelle più esposte alle correnti umide e instabili, senza ancora una previsione precisa sull’orario esatto in cui il sole cederà il passo ai temporali.

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? Domande chiave A che ora il sole lascerà spazio ai temporali?. Quali zone della provincia saranno più colpite dai rovesci?. Come cambierà la percezione termica nel pomeriggio?. Dove è meglio evitare di spostarsi per non trovare pioggia?.? In Breve Mattino sereno con temperature minime miti per la domenica 17 maggio 2026.. Rovescio intenso sui rilievi veronesi e piogge isolate in pianura nel pomeriggio.. Aumento dell'umidità pomeridiana con temperature massime in linea con i valori stagionali.. Miglioramento graduale della situazione meteo verso la serata nelle aree orientali.. La domenica 17 maggio 2026 porterà su Verona e nella provincia un clima caratterizzato da una forte variabilità primaverile, con schiarite mattutine che lasceranno spazio a possibili temporali nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, domenica tra sole e temporali: occhio ai rovesci pomeridiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campagna CHRIS e PIERS. Capitoli 2 e 3! RESIDENT EVIL 6 Co-Op w/Xingcai [06] Sullo stesso argomento Lombardia: sale il termometro, occhio ai temporali pomeridianiLa Lombardia si prepara a una fase di stabilità climatica caratterizzata da un aumento delle temperature e possibili fenomeni temporaleschi isolati... Leggi anche: Meteo Italia, venerdì variabile: sole, rovesci e temporali su diverse regioni Verona – Como LIVE Diretta Tv e Streaming Serie ADove vedere Verona – Como in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Domenica 10 Maggio ore 12:30. stadiosport.it Pronostico Verona-Como: Europa blindata con il terzo clean sheet di filaVerona-Como è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it