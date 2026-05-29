Torture e 8 omicidi Le accuse di Roma al militare argentino

Da cms.ilmanifesto.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un militare argentino è stato accusato di aver commesso torture e otto omicidi durante il periodo della dittatura militare tra il 1976 e il 1983. Le accuse sono state presentate a Roma e riguardano atti compiuti contro militanti comunisti e peronisti, considerati oppositori del regime. Le indagini si concentrano sui metodi usati dal militare per reprimere le attività di questi gruppi politici.

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Militanti comunisti e peronisti. Oppositori della giunta militare che ha governato l’Argentina tra il 1976 e il 1983. Persone che un giorno sono uscite di casa e sono scomparse nel nulla, rapite dagli uomini del Regimento de infanterìa de Montana n. 22, il Rim 22, o dal Gruppo de Tareas, l’antiterrorismo, nelle zone di San Juan e di Mendoza. E portate nel centro di detenzione clandestino del dipartimento di Chimbras, dove sono state torturate e uccise. I casi di desaparecidos in queste aree sono decine, forse centinaia, è impossibile stabilirmo con certezza. OTTO NOMI, però, sono nel fascicolo del sostituto procuratore di Roma Stefano Opilio sul tenente Carlos Luis Malatto, che risiede in Italia da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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