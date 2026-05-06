Sequestri torture e tentati omicidi | così la Banda del Tuscolano controllava i debitori e il territorio
Questa mattina i carabinieri hanno eseguito 18 arresti nei confronti di membri di un'organizzazione criminale nota come la Banda del Tuscolano. Secondo le indagini, i capi dell'associazione commissionavano sequestri, pestaggi e tentativi di omicidio per estorcere denaro ai debitori e mantenere il controllo sul territorio. Le attività illecite sono state documentate nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di numerosi componenti del gruppo.
Giuliano Cappoli e Manuel Grillà, a capo dell'organizzazione contro cui i carabinieri hanno eseguito 18 arresti questa mattina, commissionavano sequestri, pestaggi e tentati omicidi per estorsione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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