Sequestri torture e tentati omicidi | così la Banda del Tuscolano controllava i debitori e il territorio

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito 18 arresti nei confronti di membri di un'organizzazione criminale nota come la Banda del Tuscolano. Secondo le indagini, i capi dell'associazione commissionavano sequestri, pestaggi e tentativi di omicidio per estorcere denaro ai debitori e mantenere il controllo sul territorio. Le attività illecite sono state documentate nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di numerosi componenti del gruppo.