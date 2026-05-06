Nella mattinata di martedì, le autorità hanno eseguito l’arresto di quindici membri della Polizia di Pubblica Sicurezza di Lisbona, tra cui anche un civile. Le accuse riguardano presunte torture e stupri avvenuti all’interno dei commissariati della città. L’indagine è ancora in corso e coinvolge diversi investigatori che stanno esaminando le prove raccolte. Nessuna delle persone arrestate ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Nella tarda mattinata di martedì le autorità hanno arrestato 15 agenti della Polizia di Pubblica Sicurezza (PSP) di Lisbona, tra cui anche un civile. Le accuse fanno riferimento a presunti reati contro l’integrità fisica e stupri risalenti al 2024 e al 2025 nei commissariati di Bairro Alto e Rato. A Lisbona altri agenti della PSP arresti per torture e stupri. Gli attuali agenti arrestati si sommano ad altri 9 in detenzione preventiva: tutti inclusi nello stesso procedimento. L’operazione, secondo quanto viene riportato dall’agenzia di stampa Lusa, include 14 perquisizioni domiciliari e 16 non domiciliari avvenuti nei commissariati di cui sopra.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arresti nella polizia di Lisbona: pesanti accuse di torture e stupri nei commissariati

Notizie correlate

“Open Day Passaporti” nei Commissariati di Polizia della provincia: tutte le informazioniL’accesso allo sportello avverrà secondo l’orario previsto dalla prenotazione e, gli utenti, sono pertanto invitati a presentarsi presso il...

Torture e violenze sessuali in carcere a Marassi, tre condanne pesanti e un’assoluzioneSi è chiuso con tre condanne e un’assoluzione il processo, che si è svolto con rito abbreviato, per le torture e le violenze avvenute nel carcere di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Progetto I-Can, confronto operativo a Buenos Aires; Blitz anti droga della Polizia di Stato nel Napoletano, 23 arresti; Blitz della Polizia contro il micro spaccio nella periferia Est di Roma, 6 arresti e 2 denunce; Retata antidroga della polizia: sequestrati 5 chili di stupefacenti.

Adrano. La polizia trova un arsenale. Quattro arrestiLunga perquisizione. Al lavoro la Scientifica, che con sofisticate apparecchiature ritrova armi clandestine e da guerra, munizioni e targhe false. Ora le analisi balistiche ... rainews.it

Lisbona, nuovi arresti tra gli agenti di polizia: accuse di tortura e stupro nei commissariatiGli arresti derivano da presunti reati contro l'integrità fisica e stupri commessi nel 2024 e 2025 in due stazioni di polizia di Lisbona #EuropeNews ... it.euronews.com

Liratv. . Arresti domiciliari per il sindaco di Santa Marina: cosa è successo "Il provvedimento è diventato esecutivo dopo che è stato respinto dalla Cassazione il ricorso presentato dai legali" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #sinda - facebook.com facebook

Spedizione punitiva per recuperare un familiare che si era allontanato da casa: quattro arresti a Marrubiu x.com