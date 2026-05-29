Sono iniziati i lavori preparatori all’installazione delle macchine di tiro in Torre Garisenda. Le operazioni sono state documentate in un video che mostra le fasi di preparazione. La torre, famosa per la sua inclinazione, sarà interessata da interventi tecnici per l’installazione delle attrezzature. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sugli eventuali interventi di consolidamento. Le immagini mostrano le procedure di montaggio e le prime fasi di lavoro nel sito.

Sono cominciati i lavori preparatori all'installazione delle macchine di tiro che dovranno raddrizzare, almeno in parte, la grande malata delle torri bolognesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torre Garisenda: il video dei lavori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torre della a Bologna, come le macchine di Pisa la salveranno

Notizie e thread social correlati

Torre di Montecorvino in sicurezza: iniziati i lavori per uno dei simboli culturali dei Monti DauniSono iniziati i lavori di messa in sicurezza antisismica per la Torre di Montecorvino, situata nell’area dell’antico sito archeologico sui Monti...

Torre dei Conti: via ai lavori per salvare il monumento dopo il crolloSono iniziati i lavori per mettere in sicurezza la Torre dei Conti, che lo scorso 3 novembre ha subito un crollo parziale.

Torre Garisenda, il ministro Giuli nel cantiere: I fondi del Pnrr resteranno a BolognaL’annuncio è del ministro alla Cultura Alessandro Giuli (video) oggi in città per il premio Cultura Confartigianato che, dopo una visita al villaggio Coldiretti e la firma del protocollo Avis, ha ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, i 5 milioni di euro per la torre Garisenda vengono riassegnati. Il ministro Giuli: D'accordo sulla necessità di metterla in sicurezzaI cinque milioni di euro a cui il Comune di Bologna ha rinunciato per il restauro della Garisenda sono già stati riassegnati, un lavoro straordinario in così breve tempo e questa è la bella notizia ... corrieredibologna.corriere.it