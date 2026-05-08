Torre di Montecorvino in sicurezza | iniziati i lavori per uno dei simboli culturali dei Monti Dauni

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antisismica per la Torre di Montecorvino, situata nell’area dell’antico sito archeologico sui Monti Dauni. La ristrutturazione riguarda l’intervento strutturale volto a ridurre i rischi legati a eventuali movimenti tellurici. La Torre, considerata un simbolo culturale della zona, sarà sottoposta a interventi specifici per migliorare la stabilità dell’edificio. I lavori sono stati avviati nelle scorse settimane.

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Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antisismica per la Torre di Montecorvino, nell’area dell’antico sito archeologico sui Monti Dauni. Sono stati superati i problemi che derivavano dalla sua particolare collocazione. L’antica costruzione, infatti, insiste sul territorio comunale di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sindaci dei Monti Dauni uniti: avviato l'iter per l''unione dei comuni di Monte Cornacchia Nasce la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni"Otto Comuni dei Monti Dauni uniti per creare una rete di percorsi ciclabili intercomunali, promuovere il cicloturismo e valorizzare borghi, natura e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pietramontecorvino, al via la Settimana Identitaria; A Pietra torna la Settimana Identitaria. L'antica torre di Montecorvino sarà restaurata, è meta di pellegrinaggiL'antica torre di Montecorvino, nell'area archeologica sui Monti Dauni in provincia di Foggia, sarà restaurata. (ANSA) ... ansa.it