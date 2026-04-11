Torre dei Conti | via ai lavori per salvare il monumento dopo il crollo

Sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza la Torre dei Conti, che lo scorso 3 novembre ha subito un crollo parziale. L’intervento di stabilizzazione, avviato immediatamente dopo l’incidente, sta ora entrando nella fase finale. Gli operai stanno completando le operazioni di consolidamento del monumento, per prevenire ulteriori danni o crolli. La ristrutturazione si svolge nel rispetto delle procedure di emergenza e di sicurezza previste per questo tipo di interventi.

I lavori per stabilizzare la Torre dei Conti, il monumento che ha segnato l’area dei Fori Imperiali con un crollo parziale lo scorso 3 novembre, stanno entrando nella fase conclusiva dell’intervento d’urgenza. Entro la fine di aprile si prevede infatti la chiusura della messa in sicurezza straordinaria, un passaggio fondamentale per garantire la stabilità strutturale del sito dopo i mesi di allerta. La gestione di questo delicato cantiere ha richiesto un coordinamento di altissimo livello tecnico, coinvolgendo direttamente le massime autorità del territorio e del corpo dei soccorsi. Durante un recente sopralluogo istituzionale, il sindaco Roberto Gualtieri ha presenziato insieme al prefetto Lamberto Giannini per valutare l’avanzamento delle operazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre dei Conti: via ai lavori per salvare il monumento dopo il crollo Leggi anche: Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: "Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvo" Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. Torre dei Conti: gli operai si calano con una fune per fuggire dopo il primo crollo