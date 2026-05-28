Scarcerato Li Bergolis figura di spicco del clan più sanguinario del Gargano
Armando Li Bergolis, 51 anni, è stato scarcerato dal carcere di Viterbo. È considerato un elemento di spicco del clan dei ‘Mmontanari’ Li Bergolis-Miucci, legato alla mafia garganica. La sua detenzione è durata diversi anni, in parte sotto regime detentivo. La sua figura è riconosciuta come di vertice nel gruppo criminale. La scarcerazione è avvenuta senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità.
Armando Li Bergolis, 51enne classe '75 di Monte Sant'Angelo, e volto storico della mafia garganica, figura di vertice del clan dei ‘Mmontanari’ Li Bergolis-Miucci, nonché nipote di Ciccillo, ha lasciato il carcere di Viterbo dopo una lunga detenzione trascorsa in parte al regime detentivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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