Scarcerato Li Bergolis figura di spicco del clan più sanguinario del Gargano

Notizia in breve

Armando Li Bergolis, 51 anni, è stato scarcerato dal carcere di Viterbo. È considerato un elemento di spicco del clan dei ‘Mmontanari’ Li Bergolis-Miucci, legato alla mafia garganica. La sua detenzione è durata diversi anni, in parte sotto regime detentivo. La sua figura è riconosciuta come di vertice nel gruppo criminale. La scarcerazione è avvenuta senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità.