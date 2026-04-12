Ancona chiude il Grand Prix di fioretto | Fiocchini Vellieux Felici e Li Bergolis firmano l’ultima tappa prima dei Tricolori

Ancona ha ospitato l'ultima tappa del Grand Prix di fioretto, organizzato da “Kinder Joy of Moving”, presso il PalaCasali. La competizione ha visto protagonisti atleti come Fiocchini, Vellieux, Felici e Li Bergolis, che hanno concluso le gare prima dei Campionati Italiani Under 14 di Riccione. L'evento ha rappresentato l'ultimo appuntamento di questa serie prima delle sfide nazionali di categoria.

Si è conclusa al PalaCasali di Ancona la seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di fioretto, ultimo appuntamento di specialità prima dei Campioni Italiani Under 14 di Riccione. La giornata conclusiva ha incoronato quattro vincitori: Damiano Fiocchino tra i Giovanissimi, Romane Vellieux tra le Allieve, Evan Felici tra gli Allievi e Maria Elena Li Bergolis tra le Giovanissime. Il weekend marchigiano ha così chiuso una tappa importante del percorso giovanile nazionale, lasciando ora spazio al gran finale tricolore. Nella prova dei Giovanissimi è stato il Pisascherma a festeggiare grazie al successo di Damiano Fiocchino, capace di imporsi nell’assalto decisivo contro Giona Galvani della Comense Scherma.🔗 Leggi su Sportface.it Scherma, Grand Prix di fioretto nel weekend: il programmaRiparte dal Grand Prix di fioretto di Lima la stagione della scherma mondiale, con la tappa d’élite che garantirà spettacolo e punti pesanti per il... Lima riaccende il grande fioretto: 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand PrixIl fioretto internazionale torna protagonista con il Grand Prix di Lima, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 nella capitale peruviana.