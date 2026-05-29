Torna la Lancia Gamma Cinquant’anni dopo

È stato presentato un nuovo modello di Lancia Gamma, a cinquant’anni dal debutto del modello originale. La vettura mantiene alcuni tratti distintivi della versione storica, come l’eleganza e la varietà di versioni disponibili. La casa automobilistica ha annunciato che il design e le caratteristiche tecniche sono stati aggiornati, senza però abbandonare i riferimenti alla tradizione. La produzione del nuovo modello è prevista per il prossimo anno.

Quando si parla di grandi Lancia dimenticate, la mente corre quasi sempre alla Stratos, alla Delta Integrale o alla Thema Ferrari. Eppure c’è un modello che più di altri racconta la parte più aristocratica, coraggiosa e persino contraddittoria della casa torinese: la Lancia Gamma. Una vettura nata nel 1976 per raccogliere l’eredità della Flavia e per riportare il marchio ai vertici dell’automobilismo europeo di rappresentanza. Oggi quel nome ritorna con la Lancia Gamma, reinterpretato in chiave contemporanea. Ma tra la Gamma originale e quella nuova c’è molto più di una semplice omonimia: c’è la storia di un’Italia industriale che cambia, di un gusto automobilistico che evolve e di un marchio che prova, ancora una volta, a reinventarsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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