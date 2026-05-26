A Melfi torna la produzione del nuovo modello della gamma Lancia, segnando un momento importante per il marchio. La casa automobilistica ha diffuso le prime immagini ufficiali del veicolo, che rappresenta un passo significativo nel processo di rilancio. La presentazione include dettagli sul design e sulle caratteristiche tecniche del modello, senza specificare date di lancio o altre informazioni commerciali. La produzione riprende dopo un periodo di inattività, con l’obiettivo di rilanciare il marchio nel settore automobilistico.

Lancia svela oggi le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, il modello che segna il passaggio chiave nel percorso di rinascita del marchio. Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati di Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada e l’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate 2026. Design e dimensioni: il crossover fastback italiano. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata. Le proporzioni la collocano nel segmento D premium, dove competono i grandi crossover europei. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Gamma: a Melfi torna la leggenda italiana

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Nuova Lancia Gamma 2026 Il Ritorno che Nessuno Si Aspettava! Lusso Italiano 100%

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