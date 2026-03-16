Cinquant’anni dopo la V G del Seguenza torna a scuola tra ricordi e doni

Una rappresentanza della V G del Liceo Scientifico “G. Seguenza” di Messina si è riunita nuovamente nella scuola, a cinquant’anni dal loro percorso tra il 1970 e il 1975. La visita ha visto studenti e insegnanti di ieri e di oggi condividere ricordi e scambi di doni, mantenendo vivo il legame con l’istituto che hanno frequentato.

Una larga rappresentanza della V G è tornata al Liceo Scientifico “G. Seguenza” di Messina, a cinquant’anni dal loro percorso scolastico tra il 1970 e il 1975, per confermare un legame che non si è mai interrotto. Con un pizzico di nostalgia, ma soprattutto con il desiderio di rinnovare la relazione con l’istituto, gli ex studenti hanno voluto esprimere concretamente la loro gratitudine. Un incontro che ha celebrato la continuità di un legame, la memoria collettiva e il valore della formazione come esperienza che va oltre le aule, contribuendo a creare connessioni durature tra generazioni. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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