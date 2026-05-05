Scambio culturale per gli studenti del liceo Colonna Soggiorno a Berlino

Dal 21 al 28 aprile 2026, undici studenti della classe 3D del liceo Vittoria Colonna hanno trascorso una settimana a Berlino, accompagnati dalla loro insegnante e da un altro docente. Durante il soggiorno, hanno visitato la scuola partner, il Lilienthal Gymnasium, in un’attività di scambio culturale che si ripete da diversi anni. L’esperienza ha coinvolto anche incontri con gli studenti locali e visite a diversi luoghi della città.

Dal 21 al 28 aprile 2026 undici alunni della classe 3D del liceo Vittoria Colonna, accompagnati dalla professoressa Tiezzi e dal professor Fucci, hanno fatto visita ai loro corrispondenti del Lilienthal Gymnasium di Berlino, nell'ambito dello scambio tra le due scuole, che esiste da alcuni anni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Dalla provincia di Messina in città, scambio culturale tra licei: gli studenti del Monti andranno in SiciliaNel corso di questa settimana il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha accolto alcune classi di studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: URGENTE: Scambio culturale in Romania sull’economia circolare dal 5 al 15 maggio 2026; Esperienza di scambio tra i licei di Cesena e Patti, in Sicilia; Scambio culturale tra gli studenti di Fiorano Modenese e di Vila-real in Spagna; EMILIA-ROMAGNA: Scambio interculturale e integrazione, 14 progetti finanziati dalla Regione. Scambio culturale con gli Usa: arrivano 24 studentiContinua a crescere il legame tra Lucignano e l’Accademia Europea di Firenze. Per tre giorni il borgo della Valdichiana ha accolto 24 studenti americani della Elon University del North Carolina, ... lanazione.it Quaranta anni di scambio culturale internazionale a TodiIl programma estivo della Penn State University tra apprendimento e comunità, fu fondato nel 1986 dal professor Vincent Virgulti, che riconobbe il potenziale di Todi come destinazione per programmi al ... iltamtam.it Con il concerto di sabato abbiamo concluso questa straordinaria esperienza dello scambio culturale musicale con Coro teatro Verdi di Padova e Collegium Musicum Iuvenale Ochsenfurt Grazie mille per la calorosa accoglienza, sono stati giorni indimentic - facebook.com facebook Formia e Minturno protagoniste del progetto Erasmus+: scambio culturale con la Spagna x.com