Il liceo Colonna a Almeria

Il 26 marzo si è conclusa una settimana dedicata all’approfondimento storico e artistico per gli studenti del liceo Colonna ad Almeria. Durante i giorni trascorsi in città, gli studenti hanno visitato il Murec, musei archeologici e la sede espositiva dedicata al realismo spagnolo, e hanno anche fatto un’escursione a Malaga per ammirare le opere di Picasso.

Si è concluso il 26 marzo, un capitolo prezioso per le alunne della 4D Linguistico ad Almería. È stata una settimana densa di storia e arte di esplorazione del realismo spagnolo al Murec, ricostruito il passato nei musei archeologici della città e respirato il genio di Picasso a Malaga, visitando sia la sua Casa Natale che il Museo dedicato. Non sono mancati i momenti di convivialità "autentica": una colazione speciale nel Giardino Botanico dell’istituto ospitante con churros y chocolate e prelibatezze preparate dai genitori, seguita da un pranzo di saluto che ha suggellato nuove amicizie. Durante la cerimonia finale nel giardino della scuola, il Prof. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il liceo Colonna a Almeria Articoli correlati l Liceo Colonna alla conquista di Parigi per il sesto anno col progetto "ParisBac"Arezzo, 20 gennaio 2026 – Il Liceo Colonna alla conquista di Parigi per il sesto anno col progetto "ParisBac". Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomiaArezzo, 28 marzo 2026 – Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomia.