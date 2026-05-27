Un manager internazionale del settore del lusso è stato nominato nuovamente alla guida del Grand Hotel Royal e Golf a Courmayeur. La sua nomina segna un cambio nella gestione dell'hotel, che si trova ai piedi del Monte Bianco. L'obiettivo dichiarato è rinnovare l’offerta di servizi e esperienze di alto livello per gli ospiti. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal management dell’hotel, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

? Domande chiave Chi è il manager internazionale che torna a guidare l'hotel storico?. Come cambierà l'offerta di lusso esperienziale ai piedi del Monte Bianco?. Quali competenze globali porterà il nuovo direttore nel contesto valdostano?. Perché questa scelta gestionale punta a rivoluzionare il turismo d'élite locale?.? In Breve Chiappo Buratti vanta oltre venticinque anni di esperienza nel settore luxury internazionale.. Il manager ha gestito strutture iconiche come il Beau-Rivage Palace e Shangri-La Hotels.. L'offerta alberghiera integra l'eredità culinaria dello chef stellato Paolo Griffa.. Il direttore parla cinque lingue diverse incluso il cinese per il mercato asiatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courmayeur: il manager del lusso torna al Grand Hotel Royal e Golf

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