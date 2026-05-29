Torna a Sansepolcro il Torneo Rapid Luca Pacioli | quest’anno gli scacchi conquistano il cuore della città
A Sansepolcro si svolge nuovamente il Torneo Rapid “Luca Pacioli”. L’evento si tiene nella città e coinvolge giocatori di scacchi in partite rapide. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e vede partecipanti di diverse provenienze. La competizione è stata organizzata per questa edizione nel rispetto delle regole del gioco rapido. La data di svolgimento è il 29 maggio 2026. L’evento richiama appassionati di scacchi e pubblico locale.
Arezzo, 29 maggio 2026 – . Sansepolcro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato agli scacchi con il Torneo Rapid “Luca Pacioli”, in programma sabato 13 giugno 2026, dalle 15:30 alle 18:30, con una grande novità che caratterizza questa edizione: per la prima volta il torneo si svolgerà sotto le Logge di Palazzo Comunale, nel pieno centro storico cittadino. Una scelta dal forte valore simbolico che porta l’evento nel cuore pulsante della città, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi di Sansepolcro in uno spazio di incontro, gioco e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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