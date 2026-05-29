Torna a Sansepolcro il Torneo Rapid Luca Pacioli | quest’anno gli scacchi conquistano il cuore della città

Notizia in breve

A Sansepolcro si svolge nuovamente il Torneo Rapid “Luca Pacioli”. L’evento si tiene nella città e coinvolge giocatori di scacchi in partite rapide. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e vede partecipanti di diverse provenienze. La competizione è stata organizzata per questa edizione nel rispetto delle regole del gioco rapido. La data di svolgimento è il 29 maggio 2026. L’evento richiama appassionati di scacchi e pubblico locale.