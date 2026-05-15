Festival dei Cammini di Francesco | a Sansepolcro una giornata di studi su Luca Pacioli

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sansepolcro si tiene una giornata di studi dedicata a Luca Pacioli nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco 2026. L’evento rappresenta uno dei momenti più rilevanti dell’intero programma del festival, che si svolge nella cittadina toscana. La giornata prevede interventi e approfondimenti sulla figura e le opere di Pacioli, con un focus sulla sua influenza nel campo della matematica e del pensiero rinascimentale. La manifestazione coinvolge studiosi e appassionati provenienti da varie regioni.

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Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 arriva a Sansepolcro con uno degli appuntamenti più significativi dell’intero programma. Sabato 23 maggio la città ospiterà una giornata di studio e confronto dedicata alla figura di Luca Pacioli e al rapporto tra economia, etica e impresa, al centro del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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