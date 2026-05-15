Festival dei Cammini di Francesco | a Sansepolcro una giornata di studi su Luca Pacioli

A Sansepolcro si tiene una giornata di studi dedicata a Luca Pacioli nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco 2026. L’evento rappresenta uno dei momenti più rilevanti dell’intero programma del festival, che si svolge nella cittadina toscana. La giornata prevede interventi e approfondimenti sulla figura e le opere di Pacioli, con un focus sulla sua influenza nel campo della matematica e del pensiero rinascimentale. La manifestazione coinvolge studiosi e appassionati provenienti da varie regioni.

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