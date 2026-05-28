Torna nell' Aretino il torneo rapid di scacchi Luca Pacioli

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo rapid di scacchi “Luca Pacioli” si terrà sabato 13 giugno 2026 dalle 15,30 alle 18,30 sotto le Logge di Sansepolcro. È la prima volta che l’evento si svolge in questa location.

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Sansepolcro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato agli scacchi con il torneo rapid “Luca Pacioli”, in programma sabato 13 giugno 2026, dalle 15,30 alle 18,30, con una grande novità che caratterizza questa edizione: per la prima volta il torneo si svolgerà sotto le Logge di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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