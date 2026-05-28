Torna nell' Aretino il torneo rapid di scacchi Luca Pacioli
Il torneo rapid di scacchi “Luca Pacioli” si terrà sabato 13 giugno 2026 dalle 15,30 alle 18,30 sotto le Logge di Sansepolcro. È la prima volta che l’evento si svolge in questa location.
Sansepolcro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato agli scacchi con il torneo rapid “Luca Pacioli”, in programma sabato 13 giugno 2026, dalle 15,30 alle 18,30, con una grande novità che caratterizza questa edizione: per la prima volta il torneo si svolgerà sotto le Logge di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Fra' Luca Pacioli e il suo pensiero in una mostraOggi a Sansepolcro è stata inaugurata una mostra permanente dedicata a Fra’ Luca Pacioli, figura chiave del Rinascimento.
Si parla di: Inaugurata la Mostra De Divina Proportione dedicata a Fra’ Luca Pacioli e all’attualità del suo pensiero; La Mostra De Divina Proportione dedicata a Fra’ Luca Pacioli e all’attualità del suo pensiero.