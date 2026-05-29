Torna a casa dopo il parto prende il fucile e uccide marito e bambini | orrore in casa

Da tvzap.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna ha ucciso il marito e due bambini nella propria casa a North Hills, Los Angeles, e poi è tornata a casa dopo il parto. La polizia ha trovato i corpi senza vita all’interno dell’abitazione. La donna ha preso un fucile prima di compiere l’omicidio e non si conoscono ancora le motivazioni dell’atto. La scena è stata scoperta dagli agenti che sono intervenuti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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Una famiglia è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione a Los Angeles, nel quartiere di North Hills. La scoperta è avvenuta nella serata di mercoledì, dopo che alcuni familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con la coppia, hanno deciso di recarsi sul posto. Le autorità stanno indagando sull’ipotesi di omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito finora, nell’abitazione sono stati rinvenuti i corpi di quattro persone: due adulti trentenni e i loro due figli, un bambino di due anni e una neonata di sei giorni. Gli investigatori ritengono che l’episodio si sia verificato diverse ore prima dell’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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