È stato inaugurato oggi a Torino un nuovo memoriale in acciaio dedicato alle 39 vittime dell’incidente all’Heysel. La scultura si trova in un’area pubblica della città, scelta per ospitare il monumento. La struttura è realizzata interamente in acciaio e si presenta come una composizione astratta, pensata per rappresentare simbolicamente le vittime. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e familiari delle vittime.

? Domande chiave Dove si trova esattamente il nuovo memoriale inaugurato oggi?. Come è stata progettata la scultura in acciaio per onorare le vittime?. Perché il sindaco ha voluto istituire una nuova giornata nazionale?. Chi ha finanziato la realizzazione di questo simbolo di memoria?.? In Breve Scultura in acciaio Corten alta cinque metri finanziata con 100mila euro dalla Regione Piemonte.. Cerimonia iniziata al memoriale Altrove di via della Continassa prima della piazzetta Dora Agrigento.. Il sindaco Stefano Lo Russo istituisce il 29 maggio Giornata Nazionale per le vittime.. Monumento posto su piedistallo a forma di lettera Z per richiamare il settore stadio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: sorge il cuore d’acciaio per le 39 vittime dell’Heysel

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