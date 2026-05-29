Un corteo ha attraversato le strade di Torino, con striscioni come “Sciopero contro guerra e genocidio” e “Torino non si arruola”. I partecipanti hanno cantato cori a favore della Palestina, chiedendo la fine del conflitto e il rispetto dei diritti umani. Il corteo si è svolto senza incidenti, coinvolgendo diverse decine di persone che hanno sfilato pacificamente. La manifestazione si è conclusa in un punto centrale della città.

(LaPresse) “ Sciopero contro guerra e genocidio. Torino non si arruola”. È uno degli striscioni presenti al corteo di giovedì 29 maggio nel capoluogo piemontese: circa 200 attivisti del coordinamento Torino per Gaza si sono ritrovati in piazza Massaua in occasione della giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base. “Torino lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”, è uno dei cori intonati durante il corteo per le strade della città. “Oggi siamo in sciopero contro la politica e l’economia di guerra sostenuta dal governo Meloni che si sottomette al ricatto di Israele e Stati Uniti che vogliono trascinare tutti i paesi del mondo a fondo con loro”, si legge sul volantino della manifestazione, a firma Torino per Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, sciopero 'contro guerra e genocidio': i cori del corteo per 'Palestina libera'

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Sciopero: Torino non si arruola

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Circa 200 attivisti del coordinamento Torino per Gaza hanno sfilato per le strade del capoluogo piemontese durante la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati di base. Tra gli striscioni: Sciopero contro guerra e genocidio. Torino non si arruola. #To x.com

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