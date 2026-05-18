Sciopero generale lunedì 18 maggio a Milano corteo contro il genocidio e l’economia di guerra
Lunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale a livello nazionale con manifestazioni e cortei in diverse città. A Milano, i partecipanti si sono riuniti in corteo per protestare contro il genocidio e l’economia di guerra. Durante la giornata, si sono registrati possibili disagi sui trasporti pubblici, nelle scuole e nella sanità, con cancellazioni e sospensioni di servizi. La mobilitazione coinvolge lavoratori di vari settori e cittadini che manifestano contro alcune politiche e decisioni governative.
Milano, 18 maggio 2026 – Sciopero generale nazionale, oggi, lunedì 18 maggio: dai treni alla scuola, con possibili disagi anche per la sanità. A Milano, come nelle piazze di altre città d’Italia, sono state organizzate diverse mobilitazioni dall'Unione sindacale di base in risposta all'appello della Global Sumud Flottilla e contro l'economia di guerra. Il corteo. A Milano è stato organizzato un corteo che partirà alle 10 da piazzale Loreto. Le motivazioni. La parola d’ordine scelta dal sindacato: “ Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio ”. L’Usb raccoglie l’appello della Global Sumud Flotilla e colloca lo sciopero dentro una mobilitazione più ampia contro la guerra, il riarmo, il genocidio in Palestina, la repressione del dissenso e l’impoverimento sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
AEREI - Sciopero Nazionale Lunedi 11 maggio - Fiumicino, Ciampino, Palermo, Cagliari, Napoli.
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Per lunedì 18 maggio è previsto uno sciopero generale, che potrà riguardare trasporti, sanità e scuole x.com
Sosteniamo lo sciopero generale indetto dall' USB per lunedì 18 maggio. Sosteniamo tutte le mobilitazioni contro la guerra, l'economia di guerra, lo sfruttamento del lavoro, il genocidio in Palestina e in appoggio alla Global Sumud Flottilla. Lo abbiamo sempre - Facebook facebook
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