Lunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale a livello nazionale con manifestazioni e cortei in diverse città. A Milano, i partecipanti si sono riuniti in corteo per protestare contro il genocidio e l’economia di guerra. Durante la giornata, si sono registrati possibili disagi sui trasporti pubblici, nelle scuole e nella sanità, con cancellazioni e sospensioni di servizi. La mobilitazione coinvolge lavoratori di vari settori e cittadini che manifestano contro alcune politiche e decisioni governative.

Milano, 18 maggio 2026 – Sciopero generale nazionale, oggi, lunedì 18 maggio: dai treni alla scuola, con possibili disagi anche per la sanità. A Milano, come nelle piazze di altre città d’Italia, sono state organizzate diverse mobilitazioni dall'Unione sindacale di base in risposta all'appello della Global Sumud Flottilla e contro l'economia di guerra. Il corteo. A Milano è stato organizzato un corteo che partirà alle 10 da piazzale Loreto. Le motivazioni. La parola d’ordine scelta dal sindacato: “ Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio ”. L’Usb raccoglie l’appello della Global Sumud Flotilla e colloca lo sciopero dentro una mobilitazione più ampia contro la guerra, il riarmo, il genocidio in Palestina, la repressione del dissenso e l’impoverimento sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero generale lunedì 18 maggio, a Milano corteo contro il genocidio e l’economia di guerra

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