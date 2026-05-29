Un presidio davanti a uno stabilimento di Leonardo si è svolto a Torino, con manifestanti che protestano contro le armi. Durante il corteo, la Digos ha identificato alcuni partecipanti, anche se non sono stati resi noti i dettagli. Sono stati segnalati momenti di tensione nelle vicinanze dello stabilimento, con alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta si è conclusa senza incidenti gravi.

? Punti chiave Chi sono i manifestanti identificati dalla Digos durante il corteo?. Come si sono svolti i momenti di tensione vicino agli stabilimenti?. Perché i cartelli lasciati in corso Francia puntano direttamente a Leonardo?. Dove si sta spostando la protesta per la fiaccolata serale?.? In Breve Coordinamento Torino per Gaza ha iniziato la mobilitazione alle ore 8 in piazza Massaua.. Presidio di circa cinquanta manifestanti durato tre ore davanti alla sede di corso Francia.. Digos ha identificato alcuni partecipanti nelle vie limitrofe all'area occupata.. Fiaccolata prevista per le ore 18 in piazza Castello dopo il corteo pomeridiano.. Circa cinquanta manifestanti hanno concluso alle 15:47 il presidio davanti alla sede di Leonardo in corso Francia a Torino, dopo un pomeriggio di mobilitazione contro la guerra e il genocidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, presidio davanti a Leonardo: protesta contro le armi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le contromanifestazioni annunciate nel capoluogo lombardo

Notizie e thread social correlati

Sanità ligure, protesta davanti alla Regione contro la riforma: sindacati in presidioNel pomeriggio si è svolto un presidio davanti al Consiglio regionale della Liguria, organizzato da rappresentanti sindacali, per protestare contro...

Esposto contro Leonardo per le «armi a Israele»Un esposto è stato presentato contro l'azienda Leonardo, accusata di aver esportato armi verso Israele.

Temi più discussi: Torino non si arruola: il corteo dello sciopero generale raggiunge la Leonardo ma nessun assalto; Sciopero generale del 29 maggio, a Torino una doppia mobilitazione: si temono tensioni davanti a Leonardo; Torino, nuova protesta davanti a punto vendita Zara; Presidio a Savona per lo sciopero generale del 29 maggio.

Terminato a Torino il presidio pro Palestina davanti a Leonardo. Dopo un pranzo condiviso è finita manifestazione #ANSA x.com

Sciopero generale del 29 maggio, a Torino una doppia mobilitazione: si temono tensioni davanti a LeonardoSi parte con un primo appuntamento alle 8 di mattina in piazza Massaua e almeno ufficialmente si tratterà di un presidio senza corteo. Alle 18 da piazza Castello partirà una fiaccolata che arriverà a ... torino.corriere.it

Terminato a Torino il presidio pro Palestina davanti a LeonardoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it