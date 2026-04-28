Sanità ligure protesta davanti alla Regione contro la riforma | sindacati in presidio

Nel pomeriggio si è svolto un presidio davanti al Consiglio regionale della Liguria, organizzato da rappresentanti sindacali, per protestare contro la recente riforma sanitaria approvata nella regione. Il corteo ha coinvolto diversi manifestanti che hanno esposto cartelli e slogan, chiedendo un confronto sulle modifiche introdotte nel settore della sanità locale. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza incidenti segnalati.

Presidio questo pomeriggio davanti al Consiglio regionale della Liguria contro la nuova riforma sanitaria. A organizzarlo sono stati Fp Cgil e Uil Fp, che hanno portato in piazza il personale dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana, dell’Azienda Tutela della Salute Liguria Area 3 e Area 4.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Precari nella sanità, è protesta: 10 marzo presidio a via Nizza davanti all’Asl DDL "stupri", domenica 15 febbraio presidio unitario a Lecco: sindacati e centri antiviolenza contro la riformaCGIL, CISL, UIL, Telefono Donna, Altra Metà del Cielo e UDI in piazza XX Settembre dalle 10 alle 12 con flash mob e volantinaggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Manifestazione contro la riforma sulla sanità; Sanità, Cgil e Uil: Assemblea in piazza e pronti per lo sciopero generale regionale; Sanità, lavoratori in presidio sotto la Regione: Carenze, ritardi e incertezza dopo la riforma -. Riforma sanità, la protesta dei sindacati in Regione. Dal maxi concorso 611 infermieri idoneiRiforma sanità, la protesta dei sindacati in Regione. Dal maxi concorso 611 infermieri idonei ... msn.com Sanità ligure, proclamato stato di agitazione: cresce rischio sciopero per medici e infermieriSanità ligure in agitazione: sindacati denunciano carenze di personale e caos organizzativo. Rischio sciopero regionale sempre più concreto. nurse24.it GoodMorning Genova. . #GMG PRESIDIO DEI SINDACATI CGIL e UIL CONTRO LA RIFORMA DELLA SANITA' LIGURE Presidio davanti alla sede del consiglio regionale ligure: le lavoratrici e i lavoratori della sanità tornano in piazza al fianco di FP CGIL e UI - facebook.com facebook