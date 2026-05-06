Un esposto è stato presentato contro l'azienda Leonardo, accusata di aver esportato armi verso Israele. La contestazione riguarda le operazioni militari condotte in quella regione, che hanno provocato decine di migliaia di vittime civili. La vicenda solleva questioni legali sulla legittimità delle esportazioni di armamenti verso paesi coinvolti in conflitti armati. La denuncia è stata depositata presso le autorità competenti, senza ulteriori dettagli pubblicati.

È legittimo continuare a esportare armi verso un paese coinvolto in operazioni militari che hanno causato decine di migliaia di vittime civili e sono oggetto di gravi contestazioni da parte della comunità internazionale? Secondo la rete di organizzazioni della società civile, formata da, tra gli altri, da Arci, Acli, A Buon Diritto, AssoPace Palestina, Attac Italia, Pax Christi, Un Ponte Per con l’assistenza legale della Fondazione Hind Rajab, non è legittimo. Per questo lo scorso settembre la rete ha citato in giudizio Leonardo Spa, chiedendo che siano dichiarare nulli i contratti di fornitura di armamenti stipulati dalla società che produce strumenti per la difesa con Israele, perché «in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione, con la legge 1851990 e con il diritto internazionale».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Esposto contro Leonardo per le «armi a Israele»

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