Torino Marrone lancia la sfida al 2027 | 1.000 manifesti sui muri

Notizia in breve

Un candidato ha annunciato l'intenzione di affiggere mille manifesti in città entro il 2027, con l'obiettivo di sostenere la campagna elettorale. La proposta prevede che siano i sostenitori a finanziare direttamente l'operazione, senza coinvolgimento pubblico. La strategia mira a rafforzare la presenza visiva del candidato sui muri cittadini, con un piano dettagliato per la distribuzione e l'affissione dei manifesti. Restano da chiarire come il bonus Vesta influenzerà questa iniziativa e chi supporterà concretamente i costi.