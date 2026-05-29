Torino Marrone lancia la sfida al 2027 | 1.000 manifesti sui muri
Un candidato ha annunciato l'intenzione di affiggere mille manifesti in città entro il 2027, con l'obiettivo di sostenere la campagna elettorale. La proposta prevede che siano i sostenitori a finanziare direttamente l'operazione, senza coinvolgimento pubblico. La strategia mira a rafforzare la presenza visiva del candidato sui muri cittadini, con un piano dettagliato per la distribuzione e l'affissione dei manifesti. Restano da chiarire come il bonus Vesta influenzerà questa iniziativa e chi supporterà concretamente i costi.
? Punti chiave Come influenzerà il bonus Vesta la corsa di Marrone al sindaco?. Chi finanzierà concretamente l'operazione di affissione dei mille manifesti?. Perché le opposizioni contestano la gestione dei fondi europei per le famiglie?. Quali ostacoli interni al centrodestra potrebbero frenare la candidatura di Marrone?.? In Breve Marrone finanzia personalmente l'affissione con il suo stipendio di 7.448 euro mensili.. Bonus Vesta per bambini 0-6 anni finanziato dal Fondo sociale europeo plus.. Opposizioni e Alleanza verdi e sinistra contestano gestione e consultazioni a Palazzo Lascaris.. Paolo Zangrillo ritira candidatura lasciando il campo a Marrone per sfidare Lo Russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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