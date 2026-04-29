Blitz nell' aula autogestita a Roma Tre | scritte sui muri e manifesti per la Palestina strappati

Nella facoltà di Lettere dell’università Roma Tre, si è verificato un blitz nell’aula autogestita dedicata a Gaza. Durante l’intervento, sono stati rimossi manifesti a favore della Palestina e sono state trovate scritte sui muri. Inoltre, sono state lasciate delle stelle di David sui muri dell’aula. L’episodio coinvolge studenti e rappresenta un fatto di cronaca riguardante l’ambiente universitario.