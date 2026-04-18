Milano 2027 | il PD lancia la sfida per una città più equa

Il Partito Democratico di Milano ha annunciato questa mattina l'inizio del processo per individuare la coalizione di centrosinistra e il candidato sindaco alle elezioni comunali del 2027. L'evento si è svolto sabato 18 aprile 2026, segnando l'apertura di una fase che coinvolgerà diversi incontri e discussioni interne. La decisione riguarda l'organizzazione delle future alleanze politiche e la definizione della candidatura ufficiale per le elezioni milanesi.

Il Partito Democratico di Milano ha dato ufficialmente il via questa mattina, sabato 18 aprile 2026, al percorso che porterà alla definizione della coalizione di centrosinistra e alla scelta del candidato per le elezioni comunali del 2027. L’incontro, tenutosi presso il Teatro Bruno Munari, ha il segretario milanese dem Alessandro Capelli delineare una strategia politica volta a rinnovare l’offerta elettorale della città, cercando un equilibrio tra la tradizione rappresentata da Antonio Gramsci e le istanze più moderne di Loretto Goggi. Durante l’appuntamento programmatico, il leader del partito locale ha sottolineato la necessità di una.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano 2027: il PD lancia la sfida per una città più equa Notizie correlate Roma 2027: Ciarla (Pd), con Gualtieri per una citta’ piu’ solida e in sviluppoIl Teatro Brancaccio di Roma ha ospitato un'importante riunione con il sindaco Gualtieri e i cittadini, secondo il capogruppo PD Mario Ciarla. "Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogni"“Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogni di salute di ogni cittadino umbro,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Forchielli lancia Favia per il 2027: Il profilo che serve a Bologna. Ma a Imola va con il Pd; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte. Comunali 2027, il Pd apre la campagna: Milano è migliorata, ma ora parta una stagione nuovaMaratona al teatro Bruno Munari. Il segretario metropolitano Capelli: Verso fine estate si definiranno i tempi per la scelta del candidato sindaco ... milano.repubblica.it Comunali, il Pd si smarca da Sala: Risposte nuove. Primarie strada preferitaInnamorarsi ancora è il titolo. Il Pd milanese avvia il percorso programmatico e politico che porterà alla costruzione della ... ilgiorno.it «Le file al Fuorisalone Sono un finto problema. Sono pochissime e sono legate a un problema culturale: tutto l'anno a Milano troviamo persone che fanno la fila per avere gadget gratis. Fuorisalone non fa altro che ampliare questo fenomeno, perché ci sono facebook "Oggi a Milano si trovano europei antieuropeisti. Le idee diverse sono importanti e il riunirsi fra europei antieuropeisti è una vittoria di noi europeisti e della nostra idea di libertà nell’integrazione. Prima volevano solo uscire e ora neanche lo dicono più" @Da x.com